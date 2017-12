Bush lança ministério contra o terror O presidente George W. Bush pediu ao Congresso norte-americano, nesta quinta-feira, a criação de um novo ministério, que reunirá várias agências federais, com o objetivo de lançar uma ?luta titânica contra o terror?. Durante discurso de 11 minutos à nação, Bush fez referências às críticas que vem recebendo por causa das falhas dos serviços de segurança e inteligência, que podem ter facilitado os ataques terroristas de 11 de setembro. ?Precisamos saber que tipo de advertências foram feitas, ou que sinais não foram vistos, não para apontar o dedo e achar culpados, mas sim para corrigir os problemas e impedir que isso volte a acontecer?. ?Esta noite peço ao Congresso que apresente ao Executivo a criação de um departamento único e permanente com uma missão prioritária e urgente: garantir a segurança da pátria norte-americana e proteger o povo norte-americano?, disse. O novo ministério de Segurança Nacional absorverá os 169 mil empregados e os US$ 37,4 milhões das agências federais, como o Serviço Secreto, o Serviço de Aduana (atualmente no Departamento do Tesouro), e o Serviço de Imigração e Naturalização, entre outros. Bush disse que o novo ministério terá ?quatro tarefas básicas?: controlar as fronteiras, coordenadar a resposta em caso de emergência, desenvolver tecnologias para detectar armas biológicas e descobrir drogas e tratamentos para a proteção dos cidadãos. ?O novo ministério supervisionará a intelegência e a segurança de todas as agências do governo e produzirá diariamente um quadro único das ameaças contra nosso país?. Segundo ele, também haverá analistas encarregados de imaginar o pior e criar planos de defesa. Bush ainda disse que, pelas informações que ele tem, ?ninguém poderia prever o horror de 11 de setembro?. ?Porém agora sabemos que milhares de assassinos treinados conspiram para nos atacar e este fato terrível nos obriga a atuar de outra maneira?. O plano lançado por Bush precisa agora ser aprovado pelo Congresso. A esperança de Bush é que o novo ministério entre em funcionamento em 1º de janeiro. Enquanto o Congresso redobra suas investigações sobre os erros cometidos antes dos ataques de 11 de setembro, o presidente norte-americano tratou de direcionar seu discurso para seus planos futuros, que ele qualifica como sendo ?a maior reestruturação do governo norte-americano em várias décadas?.