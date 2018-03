Bush lança oficialmente campanha à reeleição O presidente americano, George W. Bush, lançou oficialmente sua campanha para a reeleição com um giro por vários Estados do país, para arrecadar US$ 20 milhões. No primeiro ato da campanha, os responsáveis pela candidatura Bush venderam, a US$ 2 mil por pessoa, ingressos para um jantar com o presidente, que se realizaria hoje num hotel cinco estrelas de Washington. Reuniões semelhantes ocorrerão até o fim do mês em Nova York, Miami, Los Angeles e São Francisco. Caso o comitê de Bush alcance a meta de arrecadar US$ 20 milhões na primeira incursão pelo país, o presidente dará um passo importante para permanecer na Casa Branca. Esse valor é superior ao montante arrecadado, no total, pelos nove pré-candidatos democratas. Na campanha para a eleição de 2000, Bush arrecadou US$ 200 milhões em doações. Para a corrida presidencial do ano que vem, os assessores do presidente esperam arrecadar o dobro. A vantagem de Bush em relação aos democratas aumenta em razão da ausência de disputa nas primárias republicanas - nas quais nenhum outro candidato deve se apresentar. Pela nova lei sobre campanhas eleitorais, o limite de doações individuais para candidatos aumentou de US$ 1 mil para US$ 2 mil.