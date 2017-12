Bush larga na frente nas eleições nos EUA O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, largou na frente das eleições norte-americanas. Ele conquistou a vitória em uma pequena aldeia do estado de New Hampshire, a 25 quilômetros da fronteira com o Canadá. Bush obteve 19 dos 26 votos de Dixville Notch. O democrata John Kerry teve sete votos. Cerca de 156 milhões de norte-americanos devem votar nas eleições que estão sendo consideradas uma das mais disputadas da história do país. Bush votará em Crawford, no Texas, e fará uma escala em Ohio. Depois vai para a capital Washington, onde aguardará o resultado. Kerry votará em Boston, Massachusetts, onde aguardará a apuração. As urnas foram abertas às 06h locais (7h do Brasil) no estados localizados no leste, como Maine, Nova York, Vermont, Virgínia, New Hampshire, Connecticut, New Jersey e também em Indiana e Kentucky, no centro. A votação nestes estados deve terminar às 19h (20h do Brasil). O último estado a encerrar a votação será o Alaska, por volta das 06h (2h da manhã).