Bush lembra Israel das conseqüências de suas ações Na entrevista de hoje, em que respondeu a críticas contidas num novo livro de seu ex-assessor de contraterrorismo., Bush também expressou preocupação tanto com o assassinato por Israel do fundador do Hamas, xeque Ahmed Yassin, quanto com ameaças do grupo de retaliar Israel e os EUA. Embora sem criticar diretamente o Estado judeu pelo assassinato, Bush sutilmente lembrou-o das conseqüências de ações extremas. "Todo país tem o direito de se defender do terror. Israel tem o direito de se defender do terror, e ao fazê-lo, espero que ele mantenha em mente as conseqüências para garantir que permanecemos no caminho da paz", disse. "Preocupo-me com grupo terrorista alvejando a América", afirmou o presidente. "Ainda existem sérias ameaças devido ao que defendemos. Ainda existem pessoas que querem ferir nosso país. E seja uma ameaça da Al-Qaeda ou do Hamas, nós a levamos muito a sério". Ele pediu contenção de ambos os lados no conflito israelense-palestino e disse que pretende enviar na semana que vem uma equipe de alto nível ao Oriente Médio para tentar reanimar o moribundo processo de paz. "se as condições em campo permitirem". "Esta administração está comprometida em encontrar uma solução de dois Estados pelo bem de Israel, pelo bem do povo palestino", afirmou. "O Oriente Médio é uma região preocupante e os ataques são preocupantes", analisou.