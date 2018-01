Bush: Libertação de soldado é essencial para encerrar crise em Gaza O presidente americano George W.Bush assegurou neste sábado que a libertação do soldado israelense Gilad Shalit, capturado por milicianos palestinos, é essencial para acabar com a crise em Gaza e deve ser a meta principal. Em uma conversa por telefone com o premier turco Tayyip Erdogan, Bush assinalou que "liberar o soldado é a chave para acabar com a crise", informou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Frederick Jones. Os dois líderes estão de acordo que os Estados Unidos e a Turquia devem permanecer em contato sobre estes assuntos, indicou Jones. Shalit foi capturado no domingo durante uma operação realizada pelo braço armado do Hamas, as Brigadas dos Mártires de Al Aqsa e dois grupos militantes menores - Os Comitês de Resistência Popular e o Exército do Islã. Exigências Os militantes palestinos que mantém o soldado cativo anunciaram novas exigências no sábado, horário local. Além do fim da ofensiva do Exército de Israel em Gaza, eles exigem a libertação de mil prisioneiros detidos em prisões israelense. As exigências foram anunciadas em meio à pressão de Israel, que lançou novos ataques aéreos em Gaza pela quarta noite seguida. Os mil prisioneiros incluem muçulmanos não palestinos e árabes presos por Israel. O gesto parece ter o objetivo de aumentar o apoio aos palestinos no mundo árabe. O documento reiterou o pedido para a libertação de mulheres e menores de idade mantidos em prisões israelenses, número estimado em 500 pessoas, em troca de informações sobre Shalit. Juntamente com as exigências, no comunicado o grupo não prometeu libertar o soldado ou fornecer mais informações sobre sua condição. Israelense acreditam que Shalit sofreu ferimentos leves, mas que ainda está vivo. Sem negociações Israel não admite a possibilidade de uma troca de prisioneiros para obter a libertação do soldado Gilad, informou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores Yariv Ovadia. "Não faremos nenhuma troca. Se eles não soltarem o refém, nós o libertaremos", afirmou o ministro israelense. Israel defende a política de "não negociar com o terrorismo". Nos últimos 30 anos, porém, aceitou trocas com grupos armados palestinos e libaneses. O último caso foi em 2004, numa negociação com a guerrilha Hezbollah. Segundo fontes políticas palestinas e analistas israelenses, o Exército está adiando a ocupação do norte de Gaza à espera de uma suposta iniciativa egípcia para uma troca de prisioneiros. Mas a informação foi desmentida categoricamente na sexta-feira pela chanceler israelense Tzipi Livni.