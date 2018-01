Bush liga guerra no Iraque aos atentados de 11 de setembro Em seu programa de rádio, transmitido todos os sábados, o presidente americano, George W. Bush, disse hoje - dois dias depois das solenidades pelo segundo aniversário dos ataques de 11 de setembro - que os atentados em Nova York e Washington estão profundamente vinculados à guerra no Iraque. "Temos uma estratégia e uma missão no Iraque", declarou Bush. "Combateremos e derrotaremos os terroristas lá para não termos de enfrentá-los em solo americano." O discurso do presidente acontece no momento em que as pesquisas apontam para uma baixa na aprovação popular a seu governo, alimentada pelo custo da guerra em termos humanos e financeiros. Bush assinalou que Washington se empenha, agora, em buscar sócios na comunidade internacional que compartilhem esse custo e tentou responder às críticas de que a invasão do Iraque não teve objetivos claros. "Seguimos uma estratégia muito clara, com três objetivos específicos", explicou. "Derrotar os terroristas, obter apoio internacional para um Iraque livre e transferir rapidamente a autoridade e o poder para o povo iraquiano?.