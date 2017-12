Bush liga para soldados dos EUA para desejar feliz Natal O presidente americano, George W.Bush, falou neste domingo por telefone com vários soldados destacados no exterior para desejar feliz Natal e agradecer seus serviços, informaram fontes da Casa Branca. Bush falou com dez soldados, entre eles alguns que acabaram de retornar de seus destinos, aos quais perguntou por seu estado de ânimo, informou Dana Perino, porta-voz da Casa Branca. Bush disse-lhes também que queria deixar claro o muito que estima seu trabalho e o orgulho que sente de cada um deles, assim como que transferissem seu agradecimento a seus companheiros, disse a porta-voz. Desejou o melhor a eles e suas famílias durante estas festas do Natal, acrescentou. O presidente americano está na residência oficial de descanso de CampDavid, situada nas montanhas do estado de Maryland, a cerca de cem quilômetros da capital americana. Na terça-feira, deve ir para seu rancho em Crawford, no Texas. Baixas Quatro soldados americanos foram mortos durante o final de semana no Iraque, informou neste domingo o comando militar dos Estados Unidos. A explosão de uma bomba numa rua de Bagdá deixou três soldados mortos e um ferido no sábado. Os soldados pertenciam à 89ª Brigada de Polícia Militar. "O veículo que transportava os militares foi atingido por um explosivo improvisado por volta das 12h20 no leste de Bagdá", afirma um comunicado emitido pelo comando. Um soldado da 1ª Divisão de Cavalaria também morreu no sábado "em conseqüência de uma explosão enquanto realizava operações" na província de Diyla, no leste da capital iraquiana. Um segundo soldado ficou ferido. Os nomes dos soldados não serão revelados até que suas famílias nos Estados Unidos sejam notificadas.