Bush ligou para FHC para falar de Cuba O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, telefonou hoje para o presidente Fernando Henrique Cardoso para antecipar-lhe o teor do discurso que fez hoje a respeito de Cuba. "Me deu a impressão de que ele está com a disposição de dizer que se Cuba der alguns passos os Estados Unidos estarão dispostos a dar outros passos", disse o presidente. "Acho que é sempre bom ter uma atitude construtiva com relação a um país que está fora do sistema comercial." Fernando Henrique, que estava hoje em Roma para uma audiência com o papa João Paulo II, pediu a Bush que lhe enviasse uma cópia do discurso. Na conversa, FHC disse que não falou com Bush sobre as crescentes restrições comerciais que têm sido impostas pelos Estados Unidos e têm sido alvo de críticas do presidente brasileiro.