Bush mantém pequena vantagem sobre Kerry A menos de seis semanas das eleições de 2 de novembro, o presidente americano, George W. Bush, mantém 3 pontos porcentuais de vantagem sobre seu rival democrata, John Kerry, segundo uma pesquisa divulgada por The Wall Street Journal e pela rede de TV NBC. Bush ficou com 48% e Kerry, 45%. Mas como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, os dois estariam tecnicamente empatados. Outra pesquisa, do Comitê Judaico Americano, mostra que - apesar do forte apoio à política de linha dura de Israel - Bush tem apenas 24% dos votos entre os judeus dos EUA. Kerry tem 69%. A comunidade judaica tradicionalmente se inclina em favor dos democratas americanos.