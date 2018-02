Bush mantém popularidade apesar de escândalos, diz pesquisa A taxa de aprovação ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, permanece elevada, apesar das acusações de que ele beneficiou-se pessoalmente de operações financeiras questionáveis quando diretor da Harken Energy. Pesquisa Gallup divulgada hoje indica que 73% dos entrevistados aprovam a atuação de Bush como presidente; na pesquisa anterior, de duas semanas atrás, a aprovação a Bush era de 76%. Bush mantém taxas de aprovação superiores a 70% há dez meses, o que nenhum presidente dos EUA conseguia desde Lyndon Johnson em 1963/64. A pesquisa Gallup foi realizada pelo telefone entre 9 e 11 de junho, com 1.004 pessoas de 18 anos ou mais, em tem margem de erro de mais ou menos 3 pontos porcentuais. De acordo com a pesquisa, 43% disseram acreditar que as propostas de reforma da supervisão sobre as empresas apresentadas por Bush no discurso do dia 9 serão eficazes, enquanto 39% prevêem que elas não trarão resultados e 18% disseram não saber. Apenas 19% disseram estar prestando muita atenção no noticiário sobre os escândalos das grandes empresas, 39% disseram estar realmente atentos a isso e 41% disseram não estar preocupados com isso. Somente 12% disseram estar acompanhando com atenção o noticiário sobre Bush e a Harken Energy; 26% disseram estar prestando alguma atenção e 61% afirmaram que não estão atentos a isso. Apenas 10% disseram acreditar que Bush cometeu alguma ilegalidade quando diretor da Harken, 29% acham que ele fez algo antiético, mas não ilegal, e 30% afirmaram não ter opinião sobre o assunto. Comparando dois casos diferentes, 39% acreditam que Bush fez algo ilegal ou antiético no caso Harken e 58% acreditam que a administração Bush cometeu atos ilegais ou antiéticos no caso Enron; 31% disseram que Bush não fez nada errado no caso Harken e 28% acreditam que seu governo não fez nada errado no caso Enron. O resultado da pesquisa está no endereço da Gallup na internet (www.gallup.com).