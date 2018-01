Bush, melhor em defesa e Kerry, em economia, diz pesquisa O presidente George W. Bush desfruta da confiança dos americanos em questões de segurança nacional e é visto como um líder sólido, mas vulnerável em relação à política de emprego. Seu rival, o democrata John Kerry, é o escolhido quando o assunto é trabalho e melhores condições de vida, mas considerado vulnerável quando o tema é segurança. Depois de duas semanas e milhões de dólares gastos pelas duas partes em campanhas de televisão, pouco mudou no panorama básico da uma campanha presidencial muito renhida, segundo a pesquisa promovida por The Associated Press. Bush recebeu 46% dos votos dos entrevistados e Kerry obteve 43%, enquanto o independente Ralph Nader ficou com 5%, segundo a enquete organizada para a AP pela empresa Ipsos Public Affairs. Esse resultado não é, porém, muito estável, uma vez que menos de 30% dos entrevistados declararam considerar-se partidários inamovíveis de seus respectivos candidatos. Margaret Topper, republicana de 76 anos, de Media, Pensilvânia, é uma das pesquisadas que ainda não chegou a uma decisão definitiva. ?Eu votei em Bush, mas não tenho certeza de que o farei também desta vez?, disse. ?Meu problema é a guerra e a dívida que estamos acumulando. Mas Bush sabe dar um passo à frente para defender suas convicções e é um líder sólido.? As campanhas negativas dos concorrentes nas últimas semanas arranharam a popularidade dos dois candidatos, segundo várias pesquisas públicas e particulares. Bush foi afetado pelos ataques dos candidatos democratas, a um custo de vários milhões de dólares. E sua campanha gastou, até agora, mais de US$ 17 milhões em anúncios de TV dirigidos, na maioria, contra o rival Kerry. Na pesquisa da Ipsos, os entrevistados preferiram Bush para a tarefa de proteger o país, num proporção de 58% para os 37% de Kerry. Em troca, querem o democrata para criar empregos, numa margem de 53% a 37%. A criação de postos de trabalho é o assunto que mais interessa aos pesquisados, seguido por segurança nacional, que ficou em segundo lugar a 15 pontos percentuais do primeiro. A pesquisa AP-Ipsos englobou 784 entrevistados com títulos eleitorais, foi feita entre 19 e 21 de março e tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais tanto para cima como para baixo.