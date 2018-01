Bush menciona a ETA ao prestar solidariedade à Espanha O presidente dos EUA, George W. Bush, participou hoje (12) de uma cerimônia de solidariedade às vítimas dos ataques terroristas em Madri, na residência do embaixador da Espanha em Washington. Depois de caminhar até um mastro nas imediações da casa do embaixador Javier Rupérez, onde tremulava a meio-pau a bandeira espanhola, Bush curvou-se diante de uma coroa de flores e referiu-se aos atentados como "triste recordação de que há pessoas más no mundo dispostas a matar inocentes". "Aprecio a posição firme de seu governo na luta contra o terrorismo, organizações terroristas como a ETA. Os EUA permanecem firmemente ao seu lado", disse Bush a Rupérez. Bush mencionou a ETA no pronunciamento, apesar de as autoridades americanas não terem especificado quem consideram culpados pelas explosões simultâneas que mataram quase 200 pessoas. Dizendo-se "traumatizado" pelos acontecimentos na Espanha, o presidente francês, Jacques Chirac, presidiu hoje um conselho restrito para examinar as medidas de segurança na França. O primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin foi a Madri expressar apoio ao país. Em Londres, o líder da Grã-Bretanha, Tony Blair, reiterou sua solidariedade à Espanha e fez um chamamento aos britânicos para que fiquem atentos. "Devemos permanecer totalmente alertas diante da ameaça porque todos os grandes países do mundo enfrentam a mesma ameaça." Integrado por 19 países latino-americanos, o Grupo do Rio instou hoje a comunidade internacional a "combater tenazmente o flagelo do terrorismo"