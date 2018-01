Bush ?muito satisfeito? com queda de Cabul, diz porta-voz O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou que o presidente dos EUA, George W. Bush, ficou "muito satisfeito" com a tomada de Cabul pelas forças da Aliança do Norte. Ao ser questionado sobre a notícia de que alguns soldados da Aliança do Norte estariam executando prisioneiros de guerra, Fleischer afirmou que os EUA estavam reforçando junto aos comandantes do grupo a mensagem de que deveriam respeitar os direitos humanos e que deveriam se preparar para um governo formado por uma coalizão ampla em Cabul. Fleischer enfatizou que o objetivo fundamental para os EUA é destruir a rede Al Qaeda. "Para conseguir isso, as forças do Taleban precisam ser derrotadas", disse Fleischer. As informações são da agência Dow Jones. Leia o especial