Bush, Musharraf e Ahmadinejad são os líderes menos confiáveis O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ficou somente um pouco acima dos dirigentes do Paquistão e do Irã na lista dos líderes menos confiáveis do mundo, mostrou uma pesquisa divulgada na segunda-feira. A enquete, realizada pela WorldPublicOpinion.org em 20 países, descobriu que nenhum líder nacional traz grande confiança fora dos seus próprios países. Mas Bush, Pervez Musharraf (presidente do Paquistão) e Mahmoud Ahmadinejad (presidente do Irã) ficaram nos últimos lugares, disse a pesquisa. Apenas 23 por cento das pessoas de fora dos EUA tinham "muita ou alguma confiança" em Bush, contra 22 por cento para Ahmadinejad e 18 por cento para Musharraf. Os líderes de outros países saíram-se um pouco melhor. Apenas 26 por cento disseram ter confiança no presidente da França, Nicolas Sarkozy, 28 por cento, no presidente da China, Hu Jintao, 30 por cento, no primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Gordon Brown, e 32 por cento no presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ocupa atualmente o cargo de primeiro-ministro. Ban Ki-moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), registrou o melhor desempenho, com 35 por cento. "Apesar de a desconfiança generalizada em relação a George Bush ter criado um vácuo de liderança mundial, não surgiu nenhum líder alternativo para ocupar esse espaço", disse Steven Kull, diretor da WorldPublicOpinion.org. "Hu Jintao e Vladimir Putin são populares em alguns países, mas há mais pessoas que desconfiam deles do que pessoas que confiam neles." A WorldPublicOpinion.org é um projeto envolvendo centros de pesquisa do mundo todo sob a direção do Programa sobre Atitudes Políticas Internacionais, da Universidade de Maryland (EUA). Um grupo entrevistou 19.751 pessoas em países que representam 60 por cento da população mundial. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 de janeiro e 6 de maio, com margens de erro de 2 a 4 pontos percentuais para cima e para baixo. (Texto de David Alexander)