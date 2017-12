Bush não anunciará ataque amanhã, garante assessora de segurança O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, não vai anunciar nesta quinta-feira um ataque militar contra o terrorismo, garantiu hoje a assessora de Segurança Nacional do presidente, Condoleezza Rice. De acordo com ela, a guerra contra o terror será prolongada e a informação, não as armas, pode ser a chave para destruir os terroristas. Rice informou ainda que os EUA não estão em guerra contra o Islã e que o presidente norte-americano irá explicar em breve "que inimigos enfrentamos?.