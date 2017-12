Bush não convence ao tentar falar espanhol O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, tentou demonstrar domínio da língua espanhola quando desembarcava em Madri, mas pronunciou incorretamente o nome do primeiro-ministro Jose Maria Aznar. Bush disse que estava ansioso por ser encontrar com o rei Juan Carlos e o primeiro-ministro Anzar. Bush também cometeu erros de gramática, com acentos nos locais incorretos e sem concordar gêneros. "Tenho de praticar esta muito adorável língua", afirmou Bush, antes de mudar para o inglês e explicar o que havia acabado de dizer. "Se eu não pratico, vou destruir sua língua". Quando Bush, sua mulher, Laura, e a delegação da Casa Branca chegaram ao Palácio Zarzuela para encontrar o rei, foi o monarca que trocou um sobrenome - da assessora de Segurança Nacional Condoleeza Rice -, apesar de tê-lo feito por brincadeira. Brincando com o fato de muitos oficiais da Casa Branca estarem estudando espanhol, o rei Juan Carlos saudou Condoleezza dizendo: "Buenos Dias, Arroz" - já que "Rice" em inglês significa arroz. Condoleezza reagiu sorrindo.