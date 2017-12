Bush não foi avisado de avião próximo da Casa Branca Ninguém avisou o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que um avião se aproximava perigosamente da Casa Branca e que esta havia sido evacuada, informaram nesta quinta-feira fontes oficiais. O porta-voz presidencial, Ari Fleischer, revelou que Bush se encontrava nesta quarta-feira na Casa Branca, no momento do fato, embora anteriormente tenha sido informado que o mandatário estava em uma missão para arrecadar fundos em outra parte do país. "O serviço secreto não considerou oportuno informar o presidente ontem (quarta) à noite sobre o que estava acontecendo", afirmou Fleischer. "O presidente foi informado hoje (quinta) pela manhã por um membro de sua equipe", acrescentou. O ingresso de um avião privado Cessna no espaço aéreo sobre a Casa Branca (por um simples erro do piloto, como ficou comprovado) levou o serviço secreto a ordenar a evacuação de parte do edifício. Dois aviões F-16 decolaram da vizinha base aérea de Andrews para escoltar o pequeno Cessna até o aeroporto de Richmond, Virgínia. Fontes informaram nesta quinta que os caças chegaram muito tarde, se fosse o caso de impedir um ataque terrorista.