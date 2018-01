Bush nega conhecer acusado de fraude A Casa Branca negou que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, conheça Jack Abramoff, que este mês se declarou culpado de acusações de fraude, mas a revista Time denuncia que há fotos mostrando os dois juntos. Abramoff aceitou colaborar com a Justiça em uma investigação sobre possíveis casos de corrupção no Congresso. A Casa Branca afirma que Bush não conhece Abramoff e não se lembra de já ter encontrado com ele, mas admitiu que podem ter ido aos mesmos eventos. A revista Time afirma que existem pelo menos cinco fotos que mostram o presidente e o "lobista" juntos, mas não as publica porque sua fonte se nega a cedê-las. Segundo declarou a porta-voz da Casa Blanca Dana Perino, "o presidente não se lembra de ter encontrado com ele. Já tínhamos dito, no entanto, que não seria surpreendente se tivessem sido vistos em alguns grandes eventos, aos quais sabemos que os dois assistiram". "Nesse tipo de ato são tiradas dezenas de milhares de fotos do presidente", disse Perino. O caso ameaça ter possíveis repercussões nas eleições de novembro no Congresso, quando será renovada toda a Câmara dos Representantes e um terço do Congresso.