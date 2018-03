Bush nomeia comentarista político como porta-voz da Casa Branca O presidente George W. Bush nomeou nesta quarta-feira o comentarista político conservador Tony Snow como novo porta-voz da Casa Branca, substituindo Scott McClellan, que anunciou sua renúncia na semana passada. O presidente americano fez o anúncio oficial na sala de imprensa da Casa Branca ao lado de McClellan e do próprio Snow, até agora comentarista do canal conservador de TV Fox News. Bush brincou com o fato de seu próximo porta-voz ser um comentarista político e disse: "Tony já conhece a maioria de vocês e, apesar de tudo, aceitou o trabalho". A presença de Snow será uma "extraordinária" contribuição ao pessoal da Casa Branca, disse Bush ao elogiar as capacidades de seu novo porta-voz para o cargo. "Meu trabalho é tomar decisões e seu trabalho é ajudar a explicar essas decisões à imprensa e ao povo americano", acrescentou. McClellan anunciou sua renúncia na semana passada após quase três anos no cargo como parte da reorganização iniciada por Joshua Bolton, novo secretário de gabinete de Bush, que pretende elevar os índices de popularidade do presidente americano. Snow tem experiência na imprensa escrita, no rádio e na televisão e trabalhou redigindo discursos durante a Administração de George Bush pai. O comentarista de Fox News criticou várias vezes o atual presidente. Snow se referiu a Bush, entre outras coisas, como alguém "um tanto vergonhoso" e o descreveu como um líder que "perdeu o controle sobre o orçamento federal". "Ele não tem medo de expressar suas opiniões", disse Bush nesta quarta-feira. "Às vezes, ele discordou de mim", ressaltou o presidente, assegurando que perguntou a Snow sobre esses comentários. "Perguntei a ele sobre esses comentários e ele me disse: ´Você deveria ter ouvido o que falei sobre o outro presidente´", afirmou. Snow agradeceu nesta quarta a confiança depositada nele por Bush e disse aos jornalistas que quer trabalhar com eles, os repórteres "acreditando ou não". "Estes são tempos que trarão muitos desafios (...) e estou muito entusiasmado e (...) desejo começar a trabalhar com vocês". Apesar do entusiasmo, Snow se recusou a responder às perguntas na sala de imprensa durante seu primeiro comparecimento aos jornalistas que cobrem a Casa Branca.