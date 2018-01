Bush nomeia diplomata para administração do Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, nomeou o diplomata L. Paul Bremer para chefiar a administração civil do Iraque e supervisionar a transição do país rumo a um regime democrático. Bremer, um ex-embaixador e chefe da agência antiterrorismo do Departamento de Estado dos EUA, chefiará a equipe que inclui o general reformado Jay Garner, atual ocupante do posto. Bremer supervisionará todos os esforços políticos e de reconstrução. Bush anunciou a indicação durante reunião com secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, na Casa Branca. Veja o especial :