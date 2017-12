Bush nomeia executivo da Kellogg secretário de Comércio O presidente dos EUA, George W. Bush, escolheu Carlos Gutierrez, executivo-chefe da Kellogg Co., para o posto de secretário de Comércio, informam representantes do governo americano. Se confirmado pelo Senado, Gutierrez substituirá o atual secretário, Donald Evans, um amigo de Bush que anunciou sua renúncia pouco após a eleição de 2 de novembro. Gutierrez, filho de uma família cubana estabelecida nos EUA nos anos 60, é o principal, executivo da Kellogg desde 1999. Atribui-se a ele uma importante reforma corporativa e de marketing da empresa, fixando o foco da companhia em cereais e reduzindo a dívida. Ano passado, Gutierrez recebeu US$ 7,4 milhões da empresa, entre salário, bônus e incentivos. Ele possui ou tem direito de opção sobre dois milhões de ações da companhia.