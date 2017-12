Bush nomeia mais um "amigo do George" para o gabinete O presidente dos EUA, George W. Bush, nomeou sua conselheira de Política Nacional, Margaret Spellings, para substituir o secretário de Educação demissionário, Rod Paige. Ontem, Bush designou sua conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, como a substituta de Colin Powell no Departamento de Estado. Fontes de Washington especulavam que o próximo a renunciar será Tom Ridge, titular do Departamento de Segurança Interna - criado por Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001. Margaret Spellings acompanha Bush desde que ele era governador do Texas. Desde a reeleição do presidente, no dia 2, renunciaram também os secretários de Justiça, John Ashcroft; de Comércio, Don Evans; de Agricultura, Ann Veneman; e de Energia, Spencer Abraham. Assim como Rod Paige e Colin Powell, Ashcroft também foi trocado por um amigo pessoal e colaborador de longa data do presidente, o advogado Alberto Gonzales. Num editorial, o jornal The New York Times criticou a escolha de Condoleezza para o Departamento de Estado. "Nossa preocupação sobre Rice é que diga ao presidente apenas aquilo que ele quer escutar sobre as decisões que já tomou, em vez de dizer o que ele precisará saber para tomar decisões corretas", diz o texto, intitulado "Os Amigos do George". Seguindo uma tradição que antecede o Dia de Ação de Graças, no dia 25, Bush "indultou" hoje, nos jardins da Casa Branca, dois perus. As aves, chamadas Biscuit e Gravy, terão a vida poupada e não serão transformadas em prato principal no feriado graças ao "perdão presidencial".