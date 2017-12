Bush nomeia novo comandante militar para América Latina O presidente dos EUA, George W. Bush, nomeou o general do Exército Bantz J. Craddock para ser o novo comandante do Comando Sul das Forças Armadas americanas, encarregado de todas as operações militares do país na América do Sul e no Caribe. Craddock é assessor-sênior do secretário da Defesa, Donald Rumsfeld. Caso a nomeação seja ratificada pelo Senado, ele vai substituir o general James Hill, que chefiava o Comando Sul desde agosto de 2002. Quem estava cotado para o posto era o general Ricardo Sanchez, comandante das forças de ocupação norte-americanas no Iraque, mas sua confirmação pelo Senado tornou-se difícil depois de eclodir o escândalo das torturas na prisão de Abu Ghraib, em Bagdá. Ao fim de seu turno de serviço no Iraque, Sanchez deverá voltar a comandar o 5º Corpo do Exército dos EUA, na Alemanha; para seu lugar no Iraque foi nomeado o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, general George Casey.