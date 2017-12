Bush nunca foi tão impopular nos EUA A popularidade do presidente americano, George W. Bush, está em 42% - o nível mais baixo desde que ele chegou à Casa Branca -, segundo pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times e pela rede de TV CBS. Essa cifra preocupa os assessores da campanha de Bush à reeleição, uma vez que, historicamente, a maior parte dos presidentes americanos que tinha menos de 50% de popularidade quatro meses antes da eleição não conseguiu êxito. A única exceção foi Harry Truman, que obteve a reeleição apesar de contar com apenas 39% de aprovação em junho de 1948. Logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, o índice de aprovação geral da gestão de Bush era de 85%. Na pesquisa NYT/CBS, 51% dos entrevistados disseram desaprovar o governo Bush. No tema específico do Iraque, a aprovação de Bush ficou em apenas 36%, enquanto 58% disseram desaprovar o presidente. Mesmo assim, a disputa entre Bush e seu rival democrata, John Kerry, está tecnicamente empatada. Kerry tem 45% das intenções de voto e Bush, 44%.