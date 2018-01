"Bush, o Iraque será seu Vietnã", protestam americanos Milhares de pessoas saíram hoje às ruas de Holywood gritando slogans e carregando cartazes como parte de uma manifestação mundial contra a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Protestos semelhantes foram realizados domingo em Boston, São Francisco e Vancouver, e seguiram-se a manifestações internacionais no sábado em Londres, Atenas, Paris e outras cidades. O protesto em Los Angeles reuniu 3 mil pessoas e não houve feridos nem detidos. "George Bush, Tio Sam, o Iraque será seu Vietnã", gritavam os participantes, enquanto desciam o Sunset Boulevard. A passeata pacífica atraiu desde veteranos de guerra até crianças em carrinhos. Alguns manifestantes carregavam cartazes onde se lia: "O Filho mentiroso de Bush", "Recall Bush" e "Iraque é igual a pântano". Foi a primeira grande manifestação em Los Angeles desde a queda do regime de Saddam Hussein. Os participantes também defenderam a causa palestina durante o protesto. Integrantes do movimento Palestina Livre desfilaram carregando vários caixões.