Bush observa "novo despertar religioso" nos Estados Unidos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, observa "um novo despertar religioso" em seu país, em coincidência com a guerra global contra os terroristas, informou Nesta quarta-feira o site da revista "National Review". "Muitas pessoas nos EUA, incluindo eu, vêem esta guerra como um confronto entre o bem e o mal", disse Bush em reunião com jornalistas na terça-feira, no Salão Oval da Casa Branca. Em suas viagens por todo o país - acrescentou - Bush vê uma maior presença de pessoas nos atos religiosos, o que, segundo ele, pode indicar uma revitalização religiosa semelhante a outros movimentos na história dos EUA. "Houve uma mudança drástica na cultura do país nos anos 50 e 60", acrescentou Bush. "E eu agora vejo o que parece um ´terceiro despertar´". Os historiadores indicam dois períodos anteriores de fervor cristão nos Estados Unidos, o "primeiro grande despertar" entre 1730 e 1760, e o "segundo grande despertar" entre 1800 e 1930.