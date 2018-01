Bush oferece contratos no Iraque ao Canadá Numa tentativa de reduzir os atritos com o vizinho do norte, o presidente George W. Bush disse que o Canadá poderá disputar contratos na segunda rodada de licitações para a reconstrução do Iraque. Bush disse ter comunicado a mudança na política americana - que previa contratos apenas para países que apoiaram a guerra - em uma reunião durante o café da manhã com o premier canadense Paul Martin. O presidente americano não informou se a nova política será estendida a outros países. Bush e Martin também trataram de outra questão tensa entre os dois países, a doença da vaca louca. ?Esta é uma questão que vai requerer coordenação próxima entre os dois países?, disse o presidente. Mas o presidente dos EUA se manteve firme na questão do controle das fronteiras, que também vem irritando não só o Canadá como também o México, mas se comprometeu a ?trabalhar junto? com a administração canadense em ?questões relativas a passaportes?.