Bush omite a violência contra as tropas americanas no Iraque, diz Woodward Bush omite a violência contra as tropas americanas no Iraque, diz Woodward "Está chegando ao ponto em que há 800, 900 ataques por semana. São quatro ataques por hora contra as nossas forças", afirma o jornalista do caso Watergate A administração Bush está omitindo o nível de violência contra as tropas americanas no Iraque, e a situação no país está piorando, apesar das alegações de progresso por parte da Casa Branca e do Pentágono. A informação está no novo livro do jornalista Bob Woodward, um dos responsáveis por desmascarar o ex-presidente Nixon no caso que ficou conhecido como "Watergate". Ataques de insurgentes contra as tropas lideradas pelos EUA ocorreram, em média, a cada 15 minutos, disse Woodward em entrevista ao programa 60 minutes, da rede CBS, a ser transmitida no domingo. "Está chegando ao ponto em que há 800, 900 ataques por semana. Isso é mais do que 100 por dia. São quatro ataques por hora contra as nossas forças", disse Woodward em trechos da entrevista divulgados nesta quinta-feira pela Reuters. O jornalista está para lançar um livro sobre a administração Bush, chamado State of Denial (Estado de Negação, em tradução livre), ainda sem tradução para o português. "A avaliação feita por experts da inteligência é de que no próximo ano, 2007, irá piorar e, em público, você tem o presidente e você tem o Pentágono (dizendo) ´oh, não, as coisas estão melhorando´" acrescentou Woodward. As revelações do jornalista vêm à tona no mesmo momento em que partes de um relatório sobre terrorismo foram divulgadas a pedido do presidente Bush. O documento mostra um crescimento da militância islâmica após o início da guerra do Iraque. Além disso, um relatório da ONU divulgado na quinta-feira afirma que a guerra do Iraque deu à Al-Qaeda um centro de treinamento e novos recrutas. Um importante membro da administração criticou as acusações de Woodward. Segundo ele, "Bob acredita ter muito para correr atrás após o establishment de Washington criticá-lo por ser muito pouco crítico em seus dois primeiros livros (sobre a administração Bush). "Já vimos esse filme antes, e não deveríamos ficar surpresos com outro livro crítico sobre a administração 40 dias antes da eleição", disse o membro. O partido de Bush, o republicano, encara um desafio dos democratas, que buscam obter o controle do Congresso nas eleições de 7 de novembro. A impopular guerra no Iraque é um dos principais assuntos na campanha. O membro do governo acrescentou não haver nada de revelador nos números de atques diários divulgado por Woodward. "Você os imprime o tempo todo". Woodward disse que Bush e seu vice, Dick Cheney, encontraram-se algumas vezes com Henry Kissinger, ex-assessor nacional em segurança do presidente Richard Nixon e secretário de Estado durante a guerra do Vietnã. A reportagem de Woodward e de seu colega do Washington Post, Carl Bernstein, teve um papel fundamental na exposição do escândalo Watergate, que forçou Nixon a renunciar em 1974. De acordo com Woodward, Bush estava absolutamente convencido de estar no caminho certo no Iraque. Segundo o escritor, o presidente teria dito também, durante um encontro com republicanos importantes para discutir o Iraque, que "não irei retirar (as tropas do Iraque) nem se Laura e Barney forem os únicos me apoiando". Laura e Barney são, respectivamente, a mulher e o cachorro do presidente.