Bush pai comemora aniversário saltando de pára-quedas O ex-presidente americano George H. W. Bush, pai do atual mandatário, fez seu primeiro salto de pára-quedas, por obrigação, quando o avião que pilotava na Segunda Guerra Mundial foi derrubado por japoneses no Oceano Pacífico. Neste domingo, ele o fez por prazer. Bush comemorou seus 80 anos saltando de pára-quedas de uma altura de 4.000 metros sobre a biblioteca presidencial que leva seu nome. Uma equipe de pára-quedistas do Exército americano acompanhou o 41º presidente dos Estados Unidos e filmou o salto.