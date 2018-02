Bush passa a Páscoa em base militar Pelo segundo ano consecutivo, o presidente dos Estados Unidos George W. Bush celebra a Páscoa na base militar Fort Hood, que teve 9 soldados mortos em confrontos no Iraque na semana passada. Outros 31 retornaram feridos à base texana. No ano passado, Bush havia se encontrado com dois soldados que haviam sido feitos prisioneiros pelos iraquianos, e depois libertados. Acompanham o presidente a mulher, sogra, as filhas gêmeas, outros familiares e Condoleezza Rice, conselheira de segurança da Casa Branca.