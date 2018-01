Bush passa Kerry em pesquisa do Los Angeles Times Uma pesquisa do jornal Los Angeles Times, mostra o presidente americano, George W. Bush, com 46% das intenções de voto para a eleição de novembro, 3 pontos porcentuais na frente de seu principal rival, o senador democrata John Kerry. No estudo anterior promovido pelo mesmo jornal no mês passado, pouco antes da convenção do Partido Democrata, Kerry superava Bush por 2 pontos. A margem de erro é de três pontos porcentuais a mais ou a menos, o que configura empate técnico. Segundo o LA Times, o resultado mostra que a pequena vantagem que Kerry tinha desapareceu depois da campanha de grupos ligados aos republicanos que questionam o heroísmo do atual candidato democrata durante a Guerra do Vietnã. A pesquisa incluiu uma pergunta para avaliar o impacto da campanha contra Kerry no eleitorado. Dezoito por cento dos entrevistados disseram acreditar que "Kerry tergiversou seu histórico militar e não merece as condecorações por bravura que recebeu". Mas 58% consideraram que o senador "lutou com honra e é merecedor das medalhas".