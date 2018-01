Bush pede a cubanos que exijam liberdade O presidente norte-americano, George W. Bush, exortou os cubanos a "exigirem liberdade" do presidente Fidel Castro e disse hoje que a viagem do ex-presidente Jimmy Carter não mudou a política dos EUA em relação a Fidel. "A visita de Carter não complicou a minha política externa, porque eu não mudei minha política externa - e, para esta, Fidel Castro é um ditador e é opressivo, e ele tem de promover eleições livres, uma imprensa livre e tem de libertar seus prisioneiros e incentivar a livre empresa", disse Bush durante uma sessão de fotos ao lado do primeiro-ministro da Malásia, Mahatir Mohamad. Logo depois, Bush acrescentou: "Minha mensagem para o povo cubano é: exijam liberdade e terão um presidente ao lado de vocês".