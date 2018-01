Bush pede a premiê palestino que roteiro para paz seja retomado O presidente dos EUA, George W. Bush, falou ao telefone com o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, para reiterar a necessidade de que ambos, palestinos e israelenses, retomem as negociações de paz. É a primeira vez que Bush conversa com Abbas. Segundo Ari Fleischer, Abbas disse a Bush que está comprometido com o plano de paz elaborado pelos EUA. Autoridades norte-americanas disseram que os ataques terroristas ocorridos durante o fim e no começo da semana contra Israel não abalara m a confiança de Bush em Abbas. O posto de primeiro-ministro foi criado no mês passado por exigência dos EUA, para que se desse início ao plano de paz ao Oriente Médio, conhecido como "roteiro". Bush acredita que Abbas "compreende que o sucesso futuro e justo do povo palestino começa atacando aqueles que procuram violentamente prejudicar a paz", disse Fleischer.