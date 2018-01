Bush pede ajuda de FHC nos esforços antiterroristas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lançará na próxima quinta-feira, dia 8 de novembro, uma nova ofensiva diplomática para reforçar o apoio internacional à guerra contra o terrorismo, reunindo-se com líderes de seus mais importantes aliados, entre eles o presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. O anúncio foi feito pela conselheira para a Segurança Nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice. Ele assinalou que a ofensiva também terá uma frente interna, com mensagens presidenciais ao povo dos EUA. Além da reunião com FHC, disse Rice, Bush se encontrará na semana que vem com os líderes da Grã-Bretanha, França e Índia. Leia o especial