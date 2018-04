Bush pede ajuda para o conflito de Darfur O presidente dos EUA, George W. Bush, pediu ontem um aumento dos esforços internacionais para acabar "de uma vez por todas" com a matança na região de Darfur, oeste do Sudão. Bush, que visitou ontem em Ruanda um memorial às 800 mil vítimas do genocídio de 1994, criticou a ONU por "avançar lentamente" na resolução da questão.