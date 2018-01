Bush pede às nações aliadas que enviem tropas ao Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que é do interesse de outras nações contribuir com dinheiro e soldados para a reconstrução do Iraque. Bush conclamou os aliados dos EUA a "esquecerem as diferenças do passado" sobre o tema e afirmou que os US$ 87 bilhões adicionais solicitados por ele ao Congresso "pagam o seu preço". "É importante gastar este dinheiro", disse Bush à imprensa, depois de se reunir com o primeiro-ministro do Kuwait, xeque Sabah Al Ahmed Al Sabah. "Corresponde a nossos interesses nacionais que gastemos (essa quantia). Um Iraque pacífico e livre gerará dinheiro (para os Estados Unidos) no longo prazo. É importante que façamos agora", disse Bush.