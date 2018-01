Bush pede desculpas ao governo japonês Um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente George W. Bush lamentou profundamente o incidente com o pesqueiro escola Ehime Maru, que afundou na noite de ontem no litoral do Havaí com 35 pessoas a bordo após ter sido abalroado pelo submarino USS Greeneville, e determinou ao secretário de Estado, Colin Powell, que enviasse imediatas desculpas do governo japonês. Segundo o porta-voz, todas as questões técnicas que envolveram o acidente deverão ser esclarecidas pelo Departamento da Defesa. Ele não se referiu a eventuais indenizações das vítimas, mas, segundo funcionários do Pentágono, qualquer passo nesse sentido só será dado após a resultado das investigações. Eles não fixaram data para conclusão. O USS Greeneville, equipado com mísseis Tomahawk, tem 110 metros de comprimento e 10 metros de largura e, em operações normais, transporta 133 homens.