Bush pede força internacional no Haiti O presidente George W. Bush disse que os EUA encorajam uma forte ?presença de segurança? internacional no Haiti. Segundo Bush, os Estados Unidos discutem uma presença desse tipo no momento, mas não ofereceu maiores detalhes. O presidente disse ainda que se mantém em contato constante com o secretário de Estado Colin Powell, num esforço para negociar um acordo entre o presidente Jean-Bertrand Aristide e os rebeldes que ocupam parte do país. ?Teremos uma presença robusta com uma estratégia efetiva?, disse Bush a jornalistas. O presidente dos EUA repetiu que a política de seu governo será de repatriar os haitianos que tentem chegar à costa dos Estados Unidos.