Bush pede manutenção de status comercial para a China O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, solicitou ao Congresso para que estenda por um ano o status de relações normais de comércio com a China, afirmando que ele beneficia a economia americana e promove uma "China economicamente aberta, politicamente estável e segura". Em uma carta a líderes do Congresso e do Senado, Bush sublinhou seus argumentos com os benefícios do comércio sino-americano para os agricultores dos EUA, que no ano passado exportaram mais de US$ 3 bi em produtos para a China e Hong Kong. Segundo Bush, as exportações totais dos EUA para a China cresceram 24% no ano passado. "O comércio é de interesse dos consumidores americanos, especialmente daqueles que vivem de salários e dependem dos produtos baratos da China para melhorar sua qualidade de vida", afirmou Bush em sua carta aos líderes políticos.