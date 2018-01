Bush pede que americanos ajudem vítimas de tornado O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou neste sábado, 3, em Enterprise, no estado do Alabama, onde nove pessoas foram mortas por tornado que destruiu parte da cidade nos últimos dias, de acordo com o site da rede de televisão CNN. Bush disse ao governador do estado, Bob Riley, e ao prefeito, Kenneth Boswell, que o local foi declarado "área de desastre". A designação significa que mais dólares federais serão necessários para a reconstrução de locais de Enterprise. Bush implorou que os cidadãos americanos que puderem ajudar ofereçam sua colaboração. "Algumas pessoas estão precisando da sua ajuda", disse ele. "Peço que você use a generosidade que tem no coração e ajude o pessoal daqui", acrescentou o presidente. Embora a Casa Branca não tenha anunciado o itinerário de Bush, é esperado que ele conheça a escola Enterprise High School, um dos locais atingidos pelo tornado e onde dois estudantes morreram enquanto procuravam abrigo. A passagem de Bush por Enterprise é a primeira de uma longa série de visitas do presidente pelas cidades do sudeste do país que foram mais afetadas por tempestades provocados por tornados. Ao todo, as tempestades mataram 20 pessoas: dez no Alabama, nove na Georgia e uma garota de sete anos em Missouri. Segundo a Casa Branca, depois de passar por Enterprise o presidente vai seguir para Americus, na Georgia, cidade onde o tornado causou duas mortes e atingiu um hospital onde médicos socorriam as vítimas das tempestades. O governador da Georgia, Sonny Perdue, declarou estado de calamidade em seis municípios.