Bush pede que Síria entregue membros do regime de Saddam

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu que a Síria ?faça todo o possível? para fechar suas fronteiras aos dirigentes do regime iraquiano derrubado pela coalizão anglo-americana, e entregar os que já estejam refugiados no país. ?Esperamos cooperação total de Damasco?, disse o presidente, depois de visitar soldados americanos feridos durante a guerra. Mais cedo, o Departamento de Estado havia emitido uma informação mais cautelosa, afirmando ter tomado conhecimento de que a Síria havia fechado sua fronteira para todo o tráfego, exceto o humanitário.