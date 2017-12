Bush pede substituição de Arafat O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, exortou hoje os palestinos a substituírem seu líder Yasser Arafat e adotar uma "democracia praticante" que poderia produzir em três anos um Estado independente. "A paz exige uma nova e diferente liderança palestina para que um Estado palestino possa nascer", disse Bush na Casa Branca. Em seu esperado discurso, Bush afirmou que as "reformas têm de ser mais do que mudanças cosméticas ou uma velada tentativa de se preservar o status quo" se os palestinos quiserem transformar em realidade sua aspiração a um Estado ao lado de Israel. Eleições devem ser realizadas até o fim do ano para a escolha de um poder legislativo com autoridade normal e também tem de haver uma constituição, disse Bush ao apresentar duras condições para o surgimento de um Estado palestino. "Quando o povo palestino tiver novos líderes, novas instituições e novos arranjos de segurança com seus vizinhos, os Estados Unidos da América irão apoiar a criação de um Estado palestino, cujas fronteiras e certos aspectos de sua soberania serão provisórios até que sejam resolvidos como parte de um acordo final no Oriente Médio", adiantou Bush. Altas autoridades da Casa Branca disseram que eles antevêem os palestinos sendo capazes de alcançar um Estado provisório em 18 meses e um pleno Estado permanente em três anos. "Com um esforço determinado, este Estado pode surgir rapidamente - assim que ele concorde com seus vizinhos em questões práticas, como a segurança", acrescentou Bush. Israel também tem grande responsabilidade para o sucesso de uma Palestina democrática, explicou Bush. "Um Estado palestino pacífico e estável é necessário para se alcançar a segurança que Israel há muito busca", disse Bush. Tocando em uma das questões mais delicadas, o presidente afirmou que o futuro de Jerusalém e o destino dos refugiados palestinos têm de ser tratados. Bush, entretanto, não ofereceu receita para as questões. "Vocês já viveram tempo demais com medo e funerais", disse Bush aos israelenses. E dirigindo-se diretamente ao povo palestino, Bush afirmou entender como eles podem se sentir como "peões" no conflito do Oriente Médio. "Vocês merecem democracia e o império da lei", disse. "Vocês merecem uma vida para seus filhos e um fim da ocupação (israelense)", afirmou Bush.