Bush planeja pronunciamento na TV sobre Saddam O secretário de imprensa do governo americano, Scott McClellan, informou que o presidente George W. Bush planeja falar em cadeia nacional de televisão na tarde deste domingo a respeito da captura de Saddam Hussein. No primeiro pronunciamento da Casa Branca após a prisão do ex-ditador iraquiano, McClellan disse que ?o povo iraquiano pode finalmente estar seguro de que Saddam Hussein não voltará - eles podem ver isso por si mesmos?. » Veja a galeria de imagens