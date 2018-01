Bush planeja visita ao Oriente Médio em novembro O presidente George W. Bush pode visitar em novembro o Oriente Médio para tentar reativar o estagnado processo de paz entre palestinos e israelenses, informa o jornal Ha´aretz, citando fontes americanas. Meios políticos de Israel discutem nesta terça-feira a visita, cuja finalidade seria fortalecer os regimes árabes ameaçados pelo Irã e por organizações islâmicas radicais, além de promover a paz. No mesmo mês, o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, deve viajar a Washington, segundo a mesma fonte. A solução para o prolongado conflito entre israelenses e palestinos é visto nos meios diplomáticos como uma das formas de combater a instabilidade em vários Estados árabes, e reduzir a influência iraniana entre as organizações islâmicas. Assim como Israel, países árabes, entre eles a Arábia Saudita, temem que o programa nuclear do Irã possa se transformar num perigo para a região. A última vez que Bush esteve no Oriente Médio foi em 2003, numa Cúpula em Ácaba com o então primeiro-ministro israelense Ariel Sharon e o presidente palestino Mahmoud Abbas. O rei Abdullah II foi o anfitrião. A nova iniciativa diplomática americana coincide com a percepção de uma "maior abertura" no mundo árabe em relação a Israel. A mudança começou de fato há quatro anos, com uma proposta de paz da Arábia Saudita aprovada na Cúpula de Beirute. O plano oferece a paz em troca de uma retirada total de Israel dos territórios que ocupou na Guerra dos Seis Dias, de 1967.