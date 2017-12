Bush pode estabelecer prazo para volta de inspetores ao Iraque O presidente George W. Bush está pronto para fazer um novo pedido ao Iraque para permitir a volta dos inspetores de armas, enquanto seus estrategistas consideram estabelecer um prazo final depois do qual haveria sérias consequências caso o apelo fosse rejeitado, mesmo se antigos aliados não derem apoio. A advertência implícita de uma ação militar dos EUA para derrubar o presidente iraquiano, Saddam Hussein, estaria numa resolução do Conselho de Segurança da ONU que, para ser aprovada precisa escapar de um veto da China, Rússia ou França. O presidente apresentará seus argumentos contra o Iraque na quinta-feira perante as Nações Unidas. Uma alta autoridade dos EUA adiantou que ele "vai deixar claro que o atual regime do Iraque é um regime fora da lei, que tem desafiado resoluções da ONU por 11 anos". Tentando empurrar as Nações Unidas para a ação, Bush pretende dizer às 190 nações que o "regime fora da lei" de Saddam está desafiando a organização mundial, acrescentou. Bush alega não precisar de nova autoridade legal para usar a força para derrubar Saddam. A Casa Branca cita resoluções desde a Guerra do Golfo, de 1991, que reverteram a anexação do Kuwait pelo Iraque. Mas com o chanceler alemão Gerhard Schroeder rechaçando como uma "aventura" uma ação contra o Iraque, e apenas a Grã-Bretanha e Israel, recentemente a Espanha, solidamente no campo americano, uma nova abordagem da questão por Bush pode dar à sua política um novo impulso, apesar de o presidente estar preparado para agir unilateralmente, se preciso. O presidente francês, Jacques Chirac, tem se declarado "totalmente contra o unilateralismo" e seu governo prepara resoluções para o Conselho de Segurança que, primeiro, daria ao Iraque um prazo de três semanas para receber os inspetores e então o conselho consideraria o que fazer caso Saddam resista novamente. Bush pretende enviar missões diplomáticas a Paris, Moscou e Pequim para defender a deposição de Saddam. Internamente, funcionários da administração Bush tentam amealhar apoio no Congresso. Dois destacados senadores, Joseph Biden e Dick Lugar, demonstraram a Bush esta semana sua preocupação de que "a combinação de Saddam Hussein com armas de destruição em massa representa uma ameaça significativa". "Em outras palavras", explicaram, "ou essas armas são retiradas do Iraque ou Saddam Hussein tem de ser retirado do poder". Mas Rice e George J. Tenet, diretor da CIA, não conseguiram convencer o líder da maioria da Câmara dos Representantes, Dick Armey. "Deixei bem claro (durante uma reunião com os dois funcionários)", relatou. "Preciso ver um plano antes de dar meu voto. Preciso ver que é necessário, e que existe um plano que eu pessoalmente ache seja leal à coragem que pedimos a esses jovens (soldados)". E a senadora Hillary Clinton é cética em relação ao uso da força. "Obviamente, todos apoiamos uma mudança de regime", ponderou. "A questão é: a que custo. E não estou falando sobre custo financeiro - estou falando sobre consequências sem propósito, vidas, pessoas sendo jogadas em turbulências em outras partes do mundo". Os EUA não podem agir sozinhos para derrubar Saddam, sustentam muitos congressistas.