Bush pode propor dividir Estado Palestino em duas partes O presidente norte-americano George W. Bush poderá propor a criação de um Estado palestino dividido em duas áreas e também a organização de uma conferência internacional de paz durante discurso previsto sobre o Oriente Médio, informou a CNN. A divisão do Estado criaria uma área controlada somente por palestinos e outra governada por palestinos, mas sob controle das forças de segurança de Israel. A CNN informou ainda que a conferência de paz contaria com a presença de representantes de Estados árabes moderados, mas incluindo talvez a presença de representantes da Síria e Líbano. Bush poderia propor ainda a reorganização da Autoridade Palestina, a fim de modificar as forças de segurança e ouvir outras lideranças além de Yasser Arafat. De acordo com a CNN, Bush não deve tocar em questões como fronteira, refugiados e Jerusalém. Powell O presidente norte-americano George W. Bush pode enviar o secretário-geral Colin Powell ao Oriente Médio para tentar amenizar o conflito na região. Fonte do primeiro escalão do governo afirmou que uma missão de paz, liderada por Powell, poderia ser enviada à região no início da próxima semana, embora Bush ainda não tenha tomado decisão definitiva sobre o assunto. Por meio do porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, Bush condenou o ataque suicida ocorrido nesta terça-feira em um ônibus em Jerusalém, no qual cerca de 20 pessoas morreram.