Bush prepara nova estratégia para conflito no Iraque O presidente americano George W. Bush terá reuniões de alto escalão sobre o Iraque ao longo da próxima semana, quando passará em Camp David e na sua fazenda no Texas, afirmou a porta-voz da Casa Branca. Durante a temporada, ele vai se preparar para divulgar uma nova estratégia para o conflito no país. Bush, que considera um aumento de curto prazo das forças dos EUA no Iraque, entre outras idéias, vai se reunir com o secretário da Defesa, Robert Gates, no sábado. Eles conversarão sobre a visita de dois dias de Gates ao Iraque. O presidente e a mulher Laura passarão o Natal no retiro presidencial de Camp David, em Maryland, e depois seguem para a fazenda da família no Texas.