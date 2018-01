Bush prepara planos para ataque nuclear a sete países O governo do presidente americano, George W. Bush, determinou que os militares preparem planos de contingência para o uso de armas nucleares contra pelo menos sete países, segundo a edição do jornal Los Angeles Times. Citando um relatório secreto do Pentágono, o jornal afirma que a administração Bush quer estar preparada para usar armas nucleares contra China, Rússia, Iraque, Coréia do Norte, Síria, Irã e Líbia. Também teria sido pedido o desenvolvimento de armas nucleares menores para utilização em determinados campos de batalha e em represália a ataques com armas nucleares, químicas ou biológicas. O relatório intitulado "Revisão da Posição Nuclear" foi assinado pelo secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e entregue ao Congresso em 8 de janeiro. Fontes oficiais admitiram ao jornal ter detalhes de planos para um eventual ataque nuclear à Rússia. Analistas disseram que é a primeira vez que uma lista oficial de potenciais países-alvo vem à luz. Eles acreditam que a revelação do documento vá provocar fortes reações dos governos dos países citados.