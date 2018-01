Bush pressionado a dizer o que sabia sobre os ataques Congressistas democratas e republicanos defenderam hoje a abertura de um inquérito público sobre a possível falha da administração Bush e dos órgãos de segurança dos Estados Unidos em responder preventivamente a alertas sobre ameaças de ações terroristas por grupos ligados a Osama bin Laden, que receberam nas semanas que antecederam os devastadores ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado. Parentes de algumas das quase três mil pessoas que morreram em consequência dos atentados engrossaram o coro em favor de uma investigação formal. O clamor por um exame rigoroso dos antecedentes do pior ataque já sofrido pelos EUA ganhou força depois que a Casa Branca admitiu, na noite de quarta-feira passada, que o presidente George W. Bush recebeu informações da Agência Central de Inteligência (CIA), em agosto, sobre planos de ações terroristas envolvendo seqüestros de aviões por pessoas ligadas ao renegado milionário saudita e líder da organização Al Qaeda. O porta-voz Ari Fleischer esclareceu que as informações não indicavam a possibilidade de os ataques envolverem sequestradores suicidas treinados para transformar jatos comerciais em mísseis. Segundo fontes da Casa Branca, as agências de segurança foram postas em estado de alerta depois que Bush foi alertado sobre a possibilidades de seqüestros, por escrito, no relatório de informações sensíveis que recebe da CIA diariamente, pela manhã. Mas o porta-voz da Associação do Transporte Aéreo, que representa as companhias de aviação comercial, colocou em dúvida a veracidade dessa informação. "Não estou a par de nenhum advertência ou notificação antes do dia 11 de setembro sobre preocupações específicas com ameaças à segurança de nenhuma das nossas companhias aéreas", disse Michael Wascom. As dúvidas sobre a reação obviamente insuficiente da administração aos vários indícios de que os EUA poderiam ser alvo de ações terroristas em grande escala é potencialmente danosa para Bush, que construiu sua reputação como presidente e conquistou uma enorme popularidade graças à resposta firme que deu aos atentados. A oposição não perdeu tempo para explorar a nova vulnerabilidade potencial de Bush. O líder da maioria democrata no Senado, Thomas Daschle, de Dakota do Sul, pediu hoje que o presidente revele às comissões de inteligência do Congresso a íntegra das informações que recebeu da CIA, em agosto. Ele insistiu também para que a administração divulgue a íntegra de um memorando preparado em julho por um agente do FBI em Phoenix, alertando seus superiores sobre a possibilidade de pessoas oriundas do Oriente Médio e com conexões com Osama bin Laden estarem usando uma escola de instrução de vôo no Arizona - a Embry-Riddle Aeronautical University - para preparar ações envolvendo seqüestro de aviões e explosão de bombas. A revelação desse memorando, esta semana, somou-se à informação de que agentes do FBI em Minnesota estavam, antes de 11 de setembro, na trilha do francês-marroquino Zacarias Moussaoui, que foi preso e acusado de ser o vigésimo sequestrador dos ataques de 11 des setembro. "Precisamos conhecer os fatos", disse Daschle. ?Houve uma falha de inteligência?", perguntou o líder da minoria democrata na Câmara de Representantes, Richard Gephardt. "Precisamos saber se os oficiais encarregados agiram de forma apropriada com base nas informações que tinham". Parentes das vítimas O vice-presidente da Comissão de Inteligência do Senado, Richard Shelby, um republicano de Alabama, que já pediu a cabeça do diretor da CIA, George Tenet, por causa dos atentados de 11 de setembro, disse que o memorando do agente do FMI em Phoenix "foi uma advertência muito importante, mas não foi levada em consideração, não foi distribuída e não levou a nenhuma reação". Segundo Shelby, essa informação, combinada com os esforços do FBI em relação a Moussaoui, em Minnesota e o alerta que a CIA fez a Bush "é mais do que que condenatória". "Por que o FBI não ligou as coisas?", perguntou o senador. "Eles ou estavam dormindo, ou são ineptos ou ambas as coisas". Alguns parentes das vítimas dos atentados de 11 de setembro chegaram a conclusão parecida. "Se minha mulher soubesse, ela não teria tomado aquele vôo", disse Stephen Push, cuja esposa, Lisa Raines, morreu no avião que atingiu o Pentágono. "É vergonhoso que o governo sabia o tanto que sabia e não alerte ninguém", afirmou Push, que mora em Falls Church, Virginia. "Eles puseram os interesses de negócios das companhias aéreas acima das vidas dos cidadãos". Kristin Breitweiser, cujo marido, Ronald, morreu no World Trade Center, previu que as novas informações farão aumentar a pressão pela criação de uma comissão nacional de investigação, já proposta pelo senadores Joseph Lieberman, democrata de Connecticut, e John McCain, republicano de Arizona. "Pela nossa segurança e pela segurança de nossos concidadãos, precisamos de uma investigação para garantir que algo como 11 de setembro nunca mais aconteça", disse Breitweiser, de Nova Jersey. Ela está organizando a participação de parentes das vítimas num evento público marcado para o próximo dia 11, no Capitólio, em apoio à aprovação da proposta Lieberman-McCain. À luz das novas revelações, Donn Marshall, de Marbury, Maryland, cuja mulher, Shelley, morreu no Pentágono, colocou em dúvida as ações de Bush antes do 11 de setembro. "Isso leva a gente a se perguntar o que o presidente durão estava fazendo quando ele estava recebendo todas essas informações". Bill Doyle, de Nova York, que perdeu um filho, Joseph, no World Trade Center, disse que recebeu inúmeros telefonemas nos últimos dias de parentes de vítimas tão perturbados quanto ele pela falta de ação mais firme das autoridades diante dos indícios disponíveis sobre possíveis ações terroristas contra o país. "Eu acho que o governo desapontou o povo", disse Doyle. Esta está longe de ser uma opinião unânime entre os parentes das vítimas dos atentados. Mas mesmo entre os que mantêm seu apoio a Bush e não questionam sua atuação, há uma forte demanda por um exame cuidadoso do episódio - algo que a administração certamente preferiria evitar.