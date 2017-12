Bush procura novos meios de produção energética Procurando encher sua própria agenda de compromissos, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, encorajou os americanos a mudar seus hábitos de consumo de energia para ajudar os Estados Unidos a sair de sua crise de petróleo. Bush e membros do seu gabinete estão cruzando os EUA nesta semana para difundir os pensamentos da administração a respeito do consumo de energia. O objetivo do presidente é mudar rumo da nação, que caminha para uma grave crise energética. Bush colocou o problema da energia ao lado dos investimentos na educação e saúde como fatores essenciais para fazer com que os EUA fique mais competitivo em relação ao resto do mundo. Bush disse que avanços tecnológicos na diversificação de formas de energia como a solar, eólica e nuclear podem trazer alternativas para que os americanos mudem seus hábitos. Aumentar o uso de energia nuclear é outra parte do plano energético de Bush. Os EUA abandonaram o reprocessamento de combustível nuclear em 1970 devido aos programas de não-proliferação nuclear, mas Bush é favorável a uma nova aproximação que garante ser menos arriscada.